​Jovem paraense é morto a facada por colega de trabalho em frigorífico no Paraná

Um jovem identificado como Yvan Oliveira, de 20 anos, natural da cidade de Primavera, no nordeste do Pará, foi morto com um golpe de faca na região do tórax na noite do último domingo (15). O crime ocorreu por volta das 23h30 dentro do frigorífico da empresa Lar, localizado em Matelândia, no oeste do Paraná. Segundo informações da Polícia Civil paranaense, o au​tor do homicídio é um colega de trabalho da vítima, preso em flagrante ainda no local. ​A reportagem do Grupo Liberal apurou que o corpo de Yvan Oliveira deve chegar ao Pará nesta terça-feira (17), mas ainda não há detalhes sobre o horário em que esse traslado deve ocorrer.

De acordo com as investigações preliminares, o crime foi motivado por ciúmes e desentendimentos anteriores entre os dois trabalhadores. A delegada Jéssica Farias, responsável pelo caso, explicou que os envolvidos já possuíam conflitos decorrentes de um relacionamento afetivo envolvendo uma mulher.

“Esses funcionários já possuíam desentendimentos prévios em decorrência de um relacionamento afetivo envolvendo uma mulher que seria ex-esposa de um dos envolvidos e o atual relacionamento da vítima”, afirmou a delegada em entrevista à imprensa do Paraná.

O crime aconteceu após o término do expediente. Conforme relato policial, Yvan Oliveira foi até o setor onde o suspeito trabalhava, momento em que os dois iniciaram uma discussão. Durante essa discussão, o autor desferiu um golpe de faca contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, conduzindo-o à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça. “O inquérito policial não está finalizado, segue aguardando o resultado de perícias e oitivas posteriores que serão feitas, a fim de entender todo o deslinde dessa situação que culminou com o homicídio”, acrescentou a delegada Jéssica Farias.