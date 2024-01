Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em fio elétrico no sudeste do Pará

Francisco de Carvalho Costa, 51 anos, foi encontrado morto, no início da noite de sábado (27), no bairro Águas Lindas, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O corpo dele estava em avançado estado de decomposição, enrolado em lençol branco com os braços e pernas amarrados com fio elétrico. Uma mulher, de nome não revelado, foi conduzida à delegacia da cidade por suspeita de envolvimento no crime. As informações são do Portal Pebão.

Moradores da área foram quem localizaram o corpo. Eles sentiram um odor vindo do local onde o corpo se encontrava e acionaram às autoridades. A vítima vestia uma bermuda jeans azul e uma camiseta da mesma cor com os dizeres: “semana de conscientização do autismo. Mais informação, menos preconceito”.

Inicialmente, nenhum objeto ou documentos foram encontrados nos bolsos da roupa que pudessem reconhecer a vítima na hora. Mas, horas depois, a identidade da vítima foi confirmada. Francisco completaria 52 no sábado (27), data em que o corpo dele foi descoberto.

A Polícia Científica removeu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal, para constatar a causa da morte. Moradores de Parauapebas afirmaram que Francisco era um homem honesto que trabalhava fazendo diárias em serviços braçais para garantir o sustento da família.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda um retorno.