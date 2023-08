Médico desaparecido é encontrado morto com pés e mãos amarrados

Na manhã desta quinta-feira (3), o médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto com os pés e mãos amarrados sobre uma cama, em uma residência localizada em Dourado, Mato Grosso do Sul. A vítima estava desaparecida há uma semana, quando foi vista pela última vez saindo de um plantão.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, notou um carro parado há uma semana na frente do portão da casa onde o corpo foi encontrado, na região sul de Dourado. Ao se aproximar da janela, ela notou um forte odor, além da presença de moscas e outros insetos, o que levou-a a acionar a polícia.

Com informações das autoridades, o corpo do médico foi encontrado sobre a cama já em estado de decomposição, o que indica que a morte ocorreu há vários dias. Vestido com a roupa do plantão, o jovem tinha ferimentos na cabeça, além dos pés e mãos amarrados com um cabo de telefone.

Informações da polícia dão conta de que a casa em que o médico foi encontrado é alugada por diária. Os agentes seguem com as investigações.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)