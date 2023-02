Médico é assassinado após marcar encontro por aplicativo de namoro; corpo foi encontrado em bosque

Um médico de 35 anos foi assassinado e teve o corpo enterrado em um bosque após marcar um encontro por aplicativo. Renan Tortajada estava desaparecido desde a última sexta-feira (17) e seu corpo foi encontrado no último domingo (19), após a prisão do suspeito.

VEJA MAIS

O médico morava em Toledo, no Paraná, e teria sido assassinado na madrugada de sábado (18), após se desentender com o outro homem com quem havia se encontrado. Ele foi agredido com socos e pedradas e seu corpo foi encontrado em um bosque na cidade de Umuarama, distante 100 quilômetros de onde morava.

O acusado também teria assassinado outro homem que testemunhou o crime contra Renan. O corpo da segunda vítima, morta a pauladas, foi levado para uma estrada rural, 25 quilômetros distante do local do crime.

O homem foi preso após ser encontrado com o carro do médico e confessou o crime. Renan morava em Toledo há 12 anos e trabalhava em hospitais da cidade.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)