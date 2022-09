Homem é encontrado morto com golpes de arma branca em Santarém

Em Santarém, oeste do Pará, o corpo de um homem com ferimentos provocados por possível arma branca foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30). A vítima foi identificada como Adailton Santos Ribeiro, 34 anos.

O corpo de Adailton foi encontrado dentro da casa onde residia, localizada na Alameda 11, com Verbena, bairro Jardim Santarém.

Segundo informações da polícia, a vítima teria sido esfaqueada após um desentendimento por volta das 5h da manhã de hoje.

“Na madrugada, Adailton Santos, estava próximo a sua residência e aí teria havido a questão de um desentendimento, a qual foi esfaqueado. Não temos a precisão de quantas facadas que ele sofreu. Ao adentrar na residência, veio a óbito”, relatou o Sargento da PM Rabelo.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícias iniciais e remoção do corpo.

Ainda de acordo com a polícia, as imagens de câmeras de segurança do local já foram solicitada para ajudar no inquérito da Polícia Civil.