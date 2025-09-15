Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém
De acordo com o juiz Claudio Hernandes Silva Lima, o réu desferiu pauladas na cabeça da vítima e, ao cair no chão, continuou agredindo o pescador
O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou, nesta segunda-feira (15), Andrey Cunha Rodrigues, de 27 anos, conhecido como “Neguinho”, a 15 anos de reclusão pela morte do pescador Herlei Moreira Brito. O crime ocorreu na madrugada de 9 de agosto de 2020, em Icoaraci, distrito de Belém.
De acordo com o TJPA, a vítima foi atacada após se recusar a consumir drogas pesadas na companhia do acusado. A decisão foi assinada pelo juiz Claudio Hernandes Silva Lima.
Crime foi considerado de motivo torpe e com crueldade
Na sentença, o magistrado destacou que o crime ocorreu em contexto de tráfico de drogas e foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Segundo o juiz, “a reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido em virtude da atuação do tráfico de drogas”. Ele afirmou ainda que o réu desferiu golpes de pau contra a cabeça da vítima e, mesmo após ela cair ao chão, continuou as agressões, provocando intenso sofrimento.
Réu não compareceu ao julgamento
Ainda conforme o TJPA, Andrey Cunha Rodrigues não compareceu ao julgamento. Diante disso, teve a prisão decretada.
- Condenado: Andrey Cunha Rodrigues, 27 anos
- Vítima: Herlei Moreira Brito, pescador
- Local: Icoaraci, distrito de Belém
- Condenação: 15 anos de prisão
- Data do crime: 9 de agosto de 2020
