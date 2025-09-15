Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém

De acordo com o juiz Claudio Hernandes Silva Lima, o réu desferiu pauladas na cabeça da vítima e, ao cair no chão, continuou agredindo o pescador

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou, nesta segunda-feira (15), Andrey Cunha Rodrigues, de 27 anos, conhecido como “Neguinho”, a 15 anos de reclusão pela morte do pescador Herlei Moreira Brito. O crime ocorreu na madrugada de 9 de agosto de 2020, em Icoaraci, distrito de Belém.

De acordo com o TJPA, a vítima foi atacada após se recusar a consumir drogas pesadas na companhia do acusado. A decisão foi assinada pelo juiz Claudio Hernandes Silva Lima.

Crime foi considerado de motivo torpe e com crueldade

Na sentença, o magistrado destacou que o crime ocorreu em contexto de tráfico de drogas e foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

VEJA MAIS

image Condenado por duas tentativas de homicídio é preso em Santarém
A ação policial para capturar o investigado ocorreu na tarde deste domingo (7), na comunidade Limão do Ituqui

image Homem é condenado a 456 anos de prisão por estupro da filha de 10 anos com transmissões online
Segundo o MPF, 'os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024' e foram transmitidos ao vivo

Segundo o juiz, “a reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido em virtude da atuação do tráfico de drogas”. Ele afirmou ainda que o réu desferiu golpes de pau contra a cabeça da vítima e, mesmo após ela cair ao chão, continuou as agressões, provocando intenso sofrimento.

Réu não compareceu ao julgamento

Ainda conforme o TJPA, Andrey Cunha Rodrigues não compareceu ao julgamento. Diante disso, teve a prisão decretada.

  • Condenado: Andrey Cunha Rodrigues, 27 anos
  • Vítima: Herlei Moreira Brito, pescador
  • Local: Icoaraci, distrito de Belém
  • Condenação: 15 anos de prisão
  • Data do crime: 9 de agosto de 2020
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem pega

15 anos de prisão

recusou drogas

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Foragido do sistema penitenciário, 'Kiko' morre após ação da PM no Marajó

O suspeito estaria agredindo a companheira na residência do casal, que acionou a Polícia Militar para denunciar o ocorrido

15.09.25 15h14

POLÍCIA

Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém

De acordo com o juiz Claudio Hernandes Silva Lima, o réu desferiu pauladas na cabeça da vítima e, ao cair no chão, continuou agredindo o pescador

15.09.25 14h58

RECUPERADA

Avião roubado no Pará é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

A aeronave de pequeno porte foi levada de Novo Progresso, no sudoeste paraense, e encontrada em menos de 12 horas pela Força Aérea Brasileira (FAB)

15.09.25 13h13

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

ACIDENTE

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

15.09.25 8h44

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

BUSCAS

Cabeleireiro desaparece após colisão entre rabetas no rio Moju

O acidente ocorreu na noite de sábado (13), nas proximidades da comunidade São José

15.09.25 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda