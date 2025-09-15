Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) condenou, nesta segunda-feira (15), Andrey Cunha Rodrigues, de 27 anos, conhecido como “Neguinho”, a 15 anos de reclusão pela morte do pescador Herlei Moreira Brito. O crime ocorreu na madrugada de 9 de agosto de 2020, em Icoaraci, distrito de Belém.

De acordo com o TJPA, a vítima foi atacada após se recusar a consumir drogas pesadas na companhia do acusado. A decisão foi assinada pelo juiz Claudio Hernandes Silva Lima.

Crime foi considerado de motivo torpe e com crueldade

Na sentença, o magistrado destacou que o crime ocorreu em contexto de tráfico de drogas e foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

VEJA MAIS

Segundo o juiz, “a reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido em virtude da atuação do tráfico de drogas”. Ele afirmou ainda que o réu desferiu golpes de pau contra a cabeça da vítima e, mesmo após ela cair ao chão, continuou as agressões, provocando intenso sofrimento.

Réu não compareceu ao julgamento

Ainda conforme o TJPA, Andrey Cunha Rodrigues não compareceu ao julgamento. Diante disso, teve a prisão decretada.

Condenado: Andrey Cunha Rodrigues, 27 anos

Andrey Cunha Rodrigues, 27 anos Vítima: Herlei Moreira Brito, pescador

Herlei Moreira Brito, pescador Local: Icoaraci, distrito de Belém

Icoaraci, distrito de Belém Condenação: 15 anos de prisão

15 anos de prisão Data do crime: 9 de agosto de 2020