Condenado por duas tentativas de homicídio é preso em Santarém

Um homem condenado por tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (7) em Santarém, Oeste do Pará. O investigado, identificado como Alexander Lima Costa, de 28 anos, foi capturado na comunidade Limão do Ituqui. Segundo as informações policiais, a ação foi realizada para cumprir o mandado de prisão preventiva contra Alexander.

A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal de Santarém. De acordo com o processo, Alexander foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado por duas tentativas de homicídio, que tiveram como vítimas Rômulo Silva de Almeida e Ivanilson Sousa Santos.

O crime ocorreu quando o investigado e outros dois suspeitos ainda tinham menos de 21 anos, o que resultou na redução da pena da dupla de comparsas. De acordo com o Portal O Giro, os autos do processo indicam que Alexander desferiu uma facada na cabeça de Rômulo Silva de Almeida, que ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Já contra Ivanilson Sousa Santos, a sentença aponta mais uma tentativa de homicídio, somando 15 anos de condenação.

Alexander não compareceu ao julgamento e passou a ser considerado foragido. O mandado de prisão expedido determinava que ele fosse recolhido a uma unidade prisional, sem direito de recorrer em liberdade. No momento da prisão, o investigado relatou que teria cometido os atos como uma maneira de se defender, pois teria sido atacado com um terçado. No entanto, admitiu que sabia da sentença e da condenação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que "um homem foi preso pela Polícia Militar em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio e conduzido para a Seccional Urbana de Santarém".