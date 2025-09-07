Condenado por duas tentativas de homicídio é preso em Santarém
A ação policial para capturar o investigado ocorreu na tarde deste domingo (7), na comunidade Limão do Ituqui
Um homem condenado por tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (7) em Santarém, Oeste do Pará. O investigado, identificado como Alexander Lima Costa, de 28 anos, foi capturado na comunidade Limão do Ituqui. Segundo as informações policiais, a ação foi realizada para cumprir o mandado de prisão preventiva contra Alexander.
A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal de Santarém. De acordo com o processo, Alexander foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado por duas tentativas de homicídio, que tiveram como vítimas Rômulo Silva de Almeida e Ivanilson Sousa Santos.
O crime ocorreu quando o investigado e outros dois suspeitos ainda tinham menos de 21 anos, o que resultou na redução da pena da dupla de comparsas. De acordo com o Portal O Giro, os autos do processo indicam que Alexander desferiu uma facada na cabeça de Rômulo Silva de Almeida, que ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Já contra Ivanilson Sousa Santos, a sentença aponta mais uma tentativa de homicídio, somando 15 anos de condenação.
Alexander não compareceu ao julgamento e passou a ser considerado foragido. O mandado de prisão expedido determinava que ele fosse recolhido a uma unidade prisional, sem direito de recorrer em liberdade. No momento da prisão, o investigado relatou que teria cometido os atos como uma maneira de se defender, pois teria sido atacado com um terçado. No entanto, admitiu que sabia da sentença e da condenação.
Em nota, a Polícia Civil confirmou que "um homem foi preso pela Polícia Militar em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio e conduzido para a Seccional Urbana de Santarém".
