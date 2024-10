Homem é atacado a facadas em Castanhal; polícia procura pelo suspeito

Um homem, ainda não identificado, foi atacado a facadas na rua Barão do Rio Branco, em Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (25/10). O suspeito, que também não teve a identidade confirmada, fugiu e é procurado pela polícia. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Polícia Militar estava em rondas nas proximidades da Feira da Ceasa quando soube do caso. Moradores relataram à PM que o suspeito estava sem camisa e trajando uma bermuda. Testemunhas viram o suposto autor correndo na rua Paes de Carvalho na contramão e que a vítima fugiu até a rua Barão do Rio Branco, onde caiu no chão agonizando.

Nas redes sociais circula um vídeo onde mostra o homem deitado na frente de uma loja. Pelas imagens é possível vê-lo sangrando bastante e, pelo menos, dois ferimentos profundos nas costas dele.

VEJA MAIS

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. A polícia se dirigiu até a UPA para ver como ela estava. O homem, conforme a PM, estava inconsciente, recebendo atendimento médico e transfusão de sangue. Até o início da tarde, o estado de saúde dele não foi revelado.

O suspeito de ter cometido o crime ainda não foi localizado. O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) segue tentando localizá-lo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.