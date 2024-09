Homem é assassinado a tiros no bairro do Guamá, em Belém

José Crenildo da Conceição e Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite de quinta-feira (26/9), na passagem Francisco Monteiro, entre a Avenida Tucunduba e a Passagem São João, no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com a polícia, dois homens, cada um deles em uma motocicleta, cometeram o crime. Em nota, a Polícia Civil informou que "o crime de homicídio é apurado pela Divisão de Homicídios".

Por volta das 23h, o 37º Batalhão de Polícia Militar (37ºBPM) foi acionada ao caso pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Quando a PM chegou até o local informado, foi constatado a morte de José. A dupla envolvida no homicídio fugiu antes da chegada da guarnição do 37º BPM.

Com isso, os militares isolaram a cena do crime e acionaras as polícias Civil e Científica, para a investigação preliminar do assassinato e remoção do corpo de José Crenildo ao Instituto Médico Legal (IML).

No local do homicídio, a perícia criminal achou estojos de arma de fogo, o que deve ajudar a identificar a dinâmica do crime e, inclusive, apontar a arma de onde saíram os disparos, através da balística forense.

Até o momento, nenhum suspeito de participação na morte de José foi preso. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC também comunicou que, para ajudar na investigação do caso, "perícias foram solicitadas". Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia. O número é o 181.