Homem com passagem pela polícia é morto a tiros no bairro da Cremação, em Belém

Vanderlei Serrão da Silva, de 40 anos, foi morto a tiros no começo da tarde desta sexta-feira (10/1), na rua São Miguel com a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém. De acordo com a família, dois homens, em motocicletas, abordaram a vítima, que estava sentada na calçada com mais outro homem, e atiraram contra Vanderlei, por volta das 12h. Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida.

Os parentes da vítima também relataram que Vanderlei tinha passagens pela polícia, mas que já havia cumprido as pendências com a Justiça. Além disso, a família alegou que Vanderlei não tinha recebido nenhuma ameaça. “Ele e um colega estavam desenrolando fios de cobre quando os executores chegaram, um em cada moto, e efetuaram o primeiro disparo e, depois que ele (Vanderlei), atiraram mais vezes. Ele tinha passagem pela polícia, mas já havia dois anos que ele já tinha terminado (cumprido a condenação) e estavam trabalhando voluntariamente”, contou uma mulher próxima a vítima e que preferiu não se identificar.

Os dois criminosos envolvidos no homicídio não foram localizados. As polícias Civil (PC) e Militar (PM) estiveram no local do crime. Quanto ao homem que estaria junto com Vanderlei na hora em que ele foi morto, a polícia não informou se ele foi localizado.

A Polícia Científica (PCEPA) também esteve presente para analisar o local onde Vanderlei foi morto e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames cadavéricos. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC comunicou em nota que "equipes da delegacia da Cremação trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio".