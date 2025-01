Vaqueiro é assassinado a tiros e tem rosto desfigurado no Pará

O vaqueiro Dione Rodrigues Araújo foi assassinado a tiros na tarde de quinta-feira (9), na rua Jucimeire, no bairro Tozetti, em Pacajá, no sudeste paraense. Dois homens que estavam em uma motocicleta são suspeitos do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

O assassinato ocorreu por volta das 14h, quando Dione pilotava uma motocicleta. Ele foi seguido pelos assassinos do outro veículo, cujo passageiro efetuou disparos contra a vítima, fazendo com que Dione perdesse o controle da moto e caísse. Após a queda, ele foi atingido novamente, sendo alvejado com tiros de espingarda calibre 12 que desfiguraram sua cabeça.

No local do crime, a Polícia Militar isolou a área, enquanto uma equipe da Polícia Civil iniciou as investigações. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Foram recolhidas três cápsulas deflagradas e uma intacta de calibre 12, além de uma munição de arma 9mm.

Dione Rodrigues Araújo, que residia em Pacajá e trabalhava em fazendas da região, era bastante conhecido na área. A polícia não forneceu detalhes sobre a motivação do crime. Os suspeitos permanecem foragidos e estão sendo procurados.