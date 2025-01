Itaituba: suspeito de desviar cargas de soja é morto a tiros em emboscada

Um homem identificado como Ítalo Henrique Carneiro foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (9) no Loteamento Açaí, em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime tem características de execução e emboscada, segundo a polícia. A ação foi registrada por câmeras de segurança que deverão ajudar a polícia a identificar os suspeitos. De acordo com informações policiais, Ítalo já havia sido preso, em 2021, por atuar em um grupo criminoso que desviava e furtava cargas de soja na região. Na época, a polícia informou que os criminosos eram os próprios funcionários das empresas lesadas. As cargas desviadas eram vendidas para fazendeiros da região.

As imagens do assassinato de Ítalo mostram o momento em que Ítalo está parado em uma rua. Ele mexe no telefone. Nesse momento, é possível ver um carro branco dobrando a esquina para acessar a rua em que a vítima estava. Um homem desce do banco traseiro, já com uma arma em punho, atirando contra Ítalo. A vítima cai ao chão. Antes de fugir, o homem chuta as pernas de Ítalo e pega um objeto em um dos bolsos dele. Pela gravação, não é possível identificar do que se trata o objeto roubado pelo assassino.

Logo após a sequência de tiros, os bandidos fogem, tomando rumo desconhecido. As polícias Civil e Militar foram acionadas. No local do crime, colheram informações que deverão ajudar no trabalho investigativo. O corpo de Ítalo foi removido e submetido a exames necroscópicos que determinam a causa exata da morte.