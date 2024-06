Homem é assassinado a tiros enquanto comemorava aniversário em Paragominas

David Barbosa da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado (8), na Avenida dos Açaís com a rua Vitória Régia, bairro Juparanã, em Paragominas, sudeste do Pará. Segundo testemunhas, ele estava desde cedo comemorando um aniversário no local quando, por volta 21h40, saiu para fumar um cigarro, já no fim da festa. O autor do disparo, conforme a polícia, estaria em um Volkswagen Gol prata, de janelas peliculadas. Mas, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta das 21h55, por meio do Núcleo Integrado de Operação (Niop). Ao chegar no local, a PM encontrou David jogado no chão. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se dirigiu até o local para tentar socorrê-lo, mas a vítima já tinha morrido.

A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. A partir das características do automóvel onde estaria o atirador. O 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) fez buscas pelo automóvel, mas não encontrou nada.

Nota da PC

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso, e, na tarde do domingo (9), a Polícia Civil enviou nota para O Liberal informando “que apura as circunstâncias do homicídio de David Barbosa da Silva. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Equipes fazem buscas para identificar e localizar os suspeitos. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Paragominas”, diz a a PC do Pará.