Garimpeiro é morto a tiros por dupla de motocicleta em Parauapebas

Um homem identificado como Gilvan Vieira da Silva, de 28 anos, foi morto com ao menos cinco tiros após ser baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta na comunidade Palmares Sul I, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (02/06) quando a vítima trafegava na garupa de uma moto modelo Honda Bros, pela Rua Manaus esquina com a Avenida Airton Senna, e foi alvejada. Não há informações sobre os suspeitos do homicídio.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento que o crime ocorreu. A vítima estava sendo seguida e, em certo momento, os suspeitos passaram à frente, pararam e esperam ele se aproximar. Quando a motocicleta que Gilvan estava chegou perto, o garupa da outra moto puxa a arma e faz vários disparos. Ele chega a sair da moto e correr até que Gilvan cai da moto devido aos disparos e morre. Os dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta modelo Honda Pop, fugiram após o homicídio. O homem que conduzia a moto onde Gilvan estava conseguiu fugir ileso após o crime e ainda não foi localizado pelas forças policiais.

Segundo a polícia local, os agentes trabalham com a possibilidade de uma terceira pessoa dando apoio na ação dos dois executores que aparecem nas imagens. No entanto, somente com o decorrer da investigação a teoria poderá ser confirmada. Os familiares de Gilvan informaram que ele era garimpeiro e havia ido até a cidade para os visitar, pois há muito tempo não ia até o encontro da família. No momento que o crime ocorreu, a vítima estava indo embora do local. A polícia também foi informada pelos parentes da vítima que o garimpeiro tinha algumas passagens pela justiça.

Testemunhas contaram à polícia que um dos suspeitos vestia camisa preta e o outro vermelha, mas nenhuma outra informação sobre os executores foi repassada. Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Gilvan Vieira da Silva. Equipes da Divisão de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.