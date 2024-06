Homem é assassinado a tiros dentro da casa da namorada em Parauapebas

André do Nascimento Silva, 35 anos, foi assassinado a tiros dentro da casa da namorada, na noite de quinta-feira (30), na rua Fidel Castro, na Palmares II, em Parauapebas, no sudeste paraense. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o suspeito de cometer o crime é Michael Mallone Alves de Freitas, ex-marido da namorada de André. Ele está foragido.

A Polícia Civil foi acionada às 23h30 para atender a ocorrência. No endereço onde ocorreu o crime, a vítima foi encontrada caída no chão do banheiro.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito estava na companhia de outro homem, conhecido como “Formigão”, que teria permanecido esperando em uma moto do lado de fora da casa, enquanto Michael pulava uma janela e invadia a residência.

O suspeito e a vítima chegaram a travar luta corporal até que André foi atingido por um tiro e não resistiu ao ferimento, morrendo no local.

A namorada de André relatou que ele vinha sendo ameaçado pelo ex-marido dela, que não aceitava o fim do relacionamento deles. A polícia segue fazendo buscas pelo suspeito e pelo outro homem envolvido.​ As informações são do Correio de Carajás.