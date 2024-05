Funcionário de escola é preso suspeito de estupro de vulnerável em Parauapebas

Um homem de 31 anos foi preso na última segunda-feira (20), suspeito de estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime teria ocorrido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, localizada no bairro Jardim Canadá, onde o suspeito trabalhava como servidor contratado, conforme as primeiras informações apuradas pelas autoridades policiais.

As investigações iniciais indicam que o homem teria se aproveitado de sua posição na escola para cometer o crime. A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Polícia Civil, em cumprimento a um mandado expedido no domingo (19) pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a origem da denúncia que levou à investigação e posterior prisão do suspeito. A Polícia Civil continua apurando o caso para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA/Marabá) deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um suspeito do crime de estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada para atendimento especializado. O caso segue em investigação sob sigilo”.