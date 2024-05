Dupla em atitude suspeita morre durante troca de tiros com a PM em Parauapebas

​Dois homens morreram durante uma ação da Polícia Militar, no bairro da Paz, em Parauapebas, sudeste paraense, na madrugada da última quarta-feira (8). Com eles, a polícia apreendeu drogas, armas e um televisor, provavelmente resultado de furto.​

De acordo com relato da PM, uma guarnição fazia rondas pela rua Araguaia, quando os policiais avistaram vári​os indivíduos em atitude suspeita, uma vez que um deles, ainda segundo os policiais, carregava na cintura um objeto semelhante a uma arma.

No momento em que os agentes se preparavam para abordar os suspeitos, eles correram para uma área de mata, de onde passaram a atirar contra as guarnições, segundo a PM. Os policiais revidaram e alvejaram um dos suspeitos.

Outras guarnições chegaram ao local e realizaram o cerco na área de mata, onde um segundo tiroteio iniciou, deixando mais um homem baleado, enquanto outros fugiam pela área de mata, não sendo possível segui-los por causa da escuridão.

Os PMs relatam ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas devido à demora, os criminosos foram colocados no próprio veículo policial e removidos para o Hospital Municipal, onde morreram. Com informações do site Zé Dudu.