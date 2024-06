Mulher morre durante incêndio dentro de casa, no bairro do Guamá, em Belém

Uma mulher identificada como Luana Nazaré Miranda Maciel, de 31 anos, morreu durante um incêndio, na madrugada desta segunda-feira (3), dentro da casa onde morava, na rua 25 de Junho, no bairro do Guamá, em Belém. A informação foi confirmada por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que estavam no local atendendo a ocorrência.

Conforme os bombeiros, o incêndio começou por volta das 4h. A suspeita é que tenha ocorrido a partir de algum acidente com fogão de cozinha. A casa tem um cômodo e a vítima estava sozinha no momento em que o fogo se alastrou.

LEIA MAIS:

Por volta das 7h, bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo. E agentes da Polícia Militar do Pará e da peritos criminais da Polícia Científica também estavam no local.