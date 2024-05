Casa de madeira fica totalmente destruída após incêndio no bairro da Guanabara, em Ananindeua

Uma casa de madeira pegou fogo e ficou totalmente destruída, na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 12h30, na Avenida Magalhães, que fica no bairro Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, as chamas, que destruíram totalmente o imóvel, já foram controladas.

Casa de madeira que pegou fogo no bairro de Guanabara, em Ananindeua Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o caso e aguarda retorno.