Flanelinha é assassinado a tiros em Santarém

Valdinei Andrade Silva, 43 anos, conhecido como Goló, morreu após ser atingido por tiros na madrugada deste domingo (2), próximo a uma casa de festas localizada na avenida Rui Barbosa, no bairro Liberdade, em Santarém. A vítima trabalhava como flanelinha. Os disparos de arma de fogo que acertaram Valdinei, a princípio, teriam vindo de dentro de um veículo. Até o momento, ainda não se sabe a motivação ou a identidade do autor do crime.

Segundo o portal O Impacto, por volta de 1h30, o automóvel envolvido no homicídio, de modelo não informado, se aproximou do flanelinha antes dos tiros serem efetuados. O número de ocupantes do veículo ainda é desconhecido.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, ainda conforme O Impacto. Valdinei chegou a ser conduzido ao Pronto Socorro Municipal (PSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da 16ª Seccional de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição policial informou que "equipes da Delegacia de Homicídios de Santarém apuram o caso. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181".