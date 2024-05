Homem em prisão domiciliar é morto a tiros em Xinguara

Gabriel Henrique Prudente Bendor foi assassinado a tiros, na madrugada de domingo (26), em Xinguara, sul do Pará. A vítima, que estava em prisão domiciliar, andava a pé pela avenida Francisco Caldeira, bairro Castelo Branco, quando o crime aconteceu. As autoridades não revelaram quantas pessoas participaram do crime ou a motivação por trás do homicídio.

Bendor foi morto por volta de 1h20. A polícia assim que soube do caso se dirigiu ao local do crime, onde encontrou duas cápsulas de arma de fogo e outra intacta. Até o momento, nenhum suspeito de participação no assassinato foi preso.

Segundo o portal Correio de Carajás, Gabriel tinha passagens pela polícia por furto, roubo e estupro. A Polícia Civil investiga o caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o homicídio e aguarda retorno.

Com informações do Correio de Carajás.