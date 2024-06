Homem é executado a tiros à beira do Canal São Joaquim, em Belém (PA), neste sábado (1º)

A rua do Canal São Joaquim às proximidades da avenida Júlio César, no bairro da Maracangalha, em Belém (PA), foi palco de um crime de homicídio praticado contra um homem, ainda sem identificação, nas primeiras horas da madrugada deste sábado (1º). Uma guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) compareceu ao local do fato ocorrido por volta das 2h33 de hoje. De acordo com as primeiras informações obtidas pela Polícia, a vítima foi executada a tiros por dois homens.

Por volta desse horário, uma guarnição do 1º BPM foi acionada para averiguar uma denúncia de baleamento ocorrido na rua do Canal São Joaquim, perto da Júlio César. Os policiais se dirigiram ao local e, ao chegarem na área indicada pela pessoa denunciante, verificaram que uma pessoa estava morta.

Os policiais receberam de moradores daquele perímetro a informação de que o homem chegou até o local em uma motocicleta, acompanhado de outros dois homens. Esses dois foram os autores do crime.

Os assassinos alvejaram a vítima com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, saíram às pressas da área da ocorrência.

Tatuagem

Segundo a Polícia, até o momento, a vítima não foi identificada. Mas se trata de um homem, de estatura mediana, moreno e apresentava no corpo uma tatuagem com os dizeres "Francisco".

Um delegado e investigadores da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil esteve no local do fato, iniciando as investigações sobre o crime. A Polícia Cientifica foi acionada para os procedimentos de local de crime e remoção do corpo da vítima. A ação da Polícia na ocorrência foi monitorada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).