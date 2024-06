Ossada humana encontrada em igarapé pode ser de vendedor morto no Pará

​Uma ossada humana encontrada na zona rural de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, pode ser do vendedor ambulante Emerson Manoel Lopes Bandeira, assassinado no último dia 20, naquele mesmo município, após fazer a cobrança de uma dívida. A vítima foi atingida por tiros, golpes de facão e machado, segundo a polícia. Emerson teve o corpo queimado. Segundo a polícia, a parte do tronco, que não carbonizou por completo, foi jogada em um igarapé. O principal suspeito do crime, José Vicente dos Santos, está preso.

Vídeos gravados na última quinta-feira (30) mostram moradores da área em um igarapé. Durante as buscas, eles acabaram encontrando a ossada. A suspeita de que os restos mortais sejam da vítima.

Logo após a descoberta, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará e peritos da Polícia Científica foram até o local para realizar o levantamento de maiores informações. Exames realizados na sede do Instituto Médico Legal (IML) deverão confirmar (ou não) se a ossada encontrada é de fato de Emerson.

Relembre o caso

Emerson Bandeira foi morto ao cobrar uma dívida de José Vicente dos Santos. Após atingir a vítima com um tiro de espingarda calibre 20, o suspeito usou um facão e um machado para concluir o crime. Em seguida, ateou fogo no corpo e jogou a região do tronco, que não foi carbonizada, no igarapé.

Além disso, o suspeito também jogou a motocicleta e o celular da vítima dentro de um forno à lenha e ateou fogo. No início do procedimento investigativo, uma irmã de José Vicente foi ouvida pela polícia e contou detalhes sobre o crime.