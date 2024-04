Troca de tiros entre assaltantes e policiais militares assusta moradores na Marambaia, em Belém

Uma troca de tiros entre assaltantes e policiais militares foi registrada na noite desta terça-feira (2), no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com informações preliminares, o confronto teve início após um grupo realizar um assalto no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, e empreender fuga, sendo perseguido pelas forças policiais.

O veículo em que os assaltantes estava​m só parou após bater em outros carros, na praça Tancredo Neves, na Marambaia. Apenas danos materiais foram registrados.

As pessoas que estavam no local se assustaram com a perseguição e a troca de tiros. No entanto, até o momento, não há confirmação sobre a captura dos criminosos envolvidos no assalto.