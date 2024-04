Catador é encontrado morto com golpes de facadas pelo corpo, em Uruará

Um homem chamado Valdivino Batista da Silva, de 39 anos, que trabalhava com coleta de materiais recicláveis, foi encontrado morto na madrugada de segunda-feira (29), no bairro Vila Brasil, em Uruará, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, populares localizaram a vítima em uma via pública com marcas de golpes de faca pelo corpo.

Testemunhas localizaram a vítima por volta de 2h da manhã. Ainda não há detalhes sobre o que ou quem poderia ter desferido as facadas que levaram Valdivino a morte. Familiares estiveram no local e comentaram que a vítima era uma pessoa tranquila. Além disso, ainda afirmaram não saber do envolvimento do catador com brigas ou consumo de entorpecentes. Ele trabalhava em um lixão da cidade.

Nada foi encontrado ao redor do corpo, que estava caído em uma calçada. Próximo a região da cabeça de Valdivino havia uma poça de sangue e ele estava próximo ao portão de uma residência. O trabalho inicial de investigação, que consta na coleta de depoimentos e perícia no corpo, já iniciaram. Até o momento, ninguém foi preso e a morte da vítima continua sendo um mistério.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Uruará trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio.