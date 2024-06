Dois tratores avaliados em quase meio milhão de reais são apreendidos no sudeste do Pará

Dois tratores que eram levados em um caminhão de Suzano, São Paulo, avaliados em mais de R$ 440 mil, foram apreendidos, no sábado (1º), em Conceição do Araguaia, sudeste do Estado. A equipe da coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) realizou o confisco no km-15 da PA-447.

“O caminhão trazia os tratores e o condutor apresentou documentação fiscal indicando que um dos veículos seria destinado a uma pessoa jurídica em Imperatriz, MA. No entanto, após a verificação documental e em sistemas, foi constatado que a mercadoria estava destinada a Parauapebas (PA), onde a empresa de Imperatriz possui uma filial ativa, configurando uma tentativa de internalização indevida da mercadoria no estado do Pará sem o devido recolhimento do ICMS”, contou o coordenador da unidade fazendária do Araguaia, Cicinato Oliveira.

Foi emitido um Termo de apreensão e Depósito (TAD) no valor de mais de R$ 83 mil referente ao ICMS e multa.