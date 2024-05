Homem morre após ser esfaqueado em bar de Parauapebas

Um homem identificado como Vanilson Alves de Souza, de 43 anos, morreu após ser esfaqueado enquanto consumia bebidas em um bar, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime. Testemunhas informaram que um homem chamado pelo vulgo ‘Cachorro Louco’ seria o principal suspeito do esfaqueamento, que ocorreu no sábado (11/05).

O caso ocorreu por volta de 14h da tarde em um estabelecimento no bairro Caetanópolis. Ninguém soube informar o que teria motivado o crime. Somente disseram para as autoridades policiais que ‘Cachorro Louco’ chegou ao local já com a arma branca escondida na roupa e teria atacado Vanilson. Após o crime, populares acionaram uma ambulância do Samu para socorrer a vítima e Vanilson ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu e evoluiu a óbito.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal da cidade ainda realizaram buscas pela área na tentativa de levar ‘Cachorro Louco’ para prestar esclarecimentos na delegacia, mas o suspeito não foi localizado. Além disso, familiares de Vanilson ainda relataram temer que o suspeito retornasse ao local para atacar outras pessoas próximas a vítima, então a PM ficou no local até que todo o processo de levantamento de informações fosse realizado pela Polícia Civil. As autoridades policiais estão cientes do endereço e características físicas do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Vanilson Alves de Souza.

VEJA MAIS