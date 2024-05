Jovem morre após ser esfaqueado em festa na cidade de Xinguara

Um jovem identificado como Marcos Vinícius Cruz Silva, de 23 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma festividade que ocorria no município de Xinguara, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10/05).

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local mostram a vítima logo após ser ferida, ainda com vida, enquanto pessoas ao redor tentam realizar o socorro. No vídeo não mostra o momento que Marcos foi golpeado ou quem seria o autor do crime.

Testemunhas informaram que a vítima estava participando de um evento na praça da cidade quando o crime ocorreu e que ao menos quatro pessoas estariam envolvidas no homicídio. A Polícia Militar esteve no local e acionou a Polícia Civil e Científica. Uma faca foi encontrada próxima ao corpo de Marcos. Os levantamentos no local foram realizados para tentar elucidar o crime, entender as circunstâncias do esfaqueamento e identificar o autor.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.