Homem é assaltado e tem cordão de ouro levado no Umarizal, em Belém

Um homem foi assaltado e teve um cordão de ouro roubado, na manhã desta quarta-feira (15), em frente a uma barbearia, na rua Antônio Barreto, próximo da travessa Almi​rante Wandenkolk, bairro do Umarizal, em Belém. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local.

A gravação mostra o momento em que um dos suspeitos atravessa a rua e aborda a vítima, que estava conversando com uma mulher na porta do estabelecimento. O criminoso passa pelas duas pessoas e ​retorna. Ele puxa uma arma da cintura e vai na direção da vítima. A todo instante, ele aponta o revólver e, com isso, consegue levar a joia. A mulher que estava conversando com o homem percebe que se trata de um assalto e se afasta.

Na sequência, o comparsa do assaltante aparece em uma motocicleta e, então, os dois fogem no veículo tomando rumo desconhecido. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.