Homem é abordado pela PM no Pará e confessa duplo homicídio no Maranhão

Rafael Alves de Souza, de 28 anos, foi recapturado na tarde de quarta-feira (11) pela Polícia Militar (PM) no município de Placas, região sudoeste do Pará, na rodovia BR-230, que também é conhecida como Transamazônica. O homem, que estava sob a condição de foragido da Justiça, confessou aos policiais que havia matado duas pessoas em São Luís, capital do Maranhão. As informações são do Portal Giro.

Por volta de 14h30, a PM foi informada que havia um rapaz caminhando na BR-230 com as mesmas características de um homem que cometeu feminicídio na cidade de Trairão, também no sudoeste paraense.

Em posse da denúncia, os militares se dirigiram até o local e avistaram, nas proximidades do quilômetro 270, sentido a Rurópolis. O suspeito era Rafael.

O acusado foi abordado e contou à polícia sobre o duplo homicídio que teria cometido. As autoridades não revelaram mais detalhes acerca desse crime.

Rafael foi conduzido à Delegacia de Placas, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Os procedimentos cabíveis foram realizados na unidade policial.