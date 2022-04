Homem de 31 anos é assassinado a tiros no bairro da Terra firme

Um homem identificado pelo 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) como Maicon, de 31 anos, foi morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém. O crime ocorreu por volta do meio-dia, desta quarta-feira (13), mas só às 19h, peritos da Polícia Científica do Pará conseguiram atender a demanda, em razão de outros quatro assassinatos na Grande Belém, ocorridos no Barreiro, Marambaia, Icuí-Guajará e Cidade Velha.

Uma irmã e o avô dele estão no local e informaram à polícia que a vítima foi atraída para o terreno onde foi assassinada. Uma rua estreita com casas desocupadas, da ocupação liberdade, no bairro da Terra Firme, em Belém.

Os familiares disseram que Maicon tinha passagem pela polícia pelo crime de furto e estava desempregado. Ele não deixa filhos, e morava com a companheira no bairro do Guamá.

Equipes das polícias Civil e da polícia científica estão na cena do crime. A vizinhança diz que ouviu, ao menos, três tiros, mas só o trabalho da perícia atestará quantos disparos, de fato, alcançaram Maicon.