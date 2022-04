Homem é morto a tiros em restaurante no bairro da Marambaia

Uma pessoa foi morta a tiros dentro de um restaurante no bairro da Marambaia, em Belém. A vítima, identificada como Elias Rodrigues Santana, foi baleada durante uma tentativa de assalto no estabelecimento. Agentes das polícias Militar e Civil estão no local.

Policiais federais estavam almoçando no local e tentaram intervir para evitar a ação criminosa. A vítima era um empresário do ramo de cervejas. O corpo do homem ainda está debruçado sobre a mesa onde ele almoçava.

Segundo policiais do 27° Batalhão, três criminosos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Na fuga, fizeram uma motorista refém. Em seguida, abandonaram a mulher e o carro no bairro do Barreiro, também em Belém.

Moto usada pelos criminosos (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Acompanhe para mais informações.