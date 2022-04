Jovem de 21 anos morre ao ser baleada por PM de folga que reagiu a assalto

Uma jovem de 21 anos morreu, na noite desta segunda-feira (11), durante uma tentativa de assalto no Centro de São Paulo. Ingrid Reis Santos foi atingida no peito e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu no local. Outra mulher foi baleada e levada para um hospital com ferimento na barriga. Ela teve alta durante a madrugada e deve prestar depoimento nesta terça (12). As informações são do G1 São Paulo.

Segundo imagens gravadas por testemunhas, um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto. Ele já havia disparado três tiros e aparece apontando a arma para o suspeito do roubo, que tem 19 anos e acabou preso.

As duas jovens baleadas passavam pela Rua Vitória, próximo à Avenida Rio Brando, no momento dos disparos, de acordo com a Polícia Militar. As autoridades estão investigando de onde partiram os disparos que atingiram as vítimas.

Porém, o policial militar envolvido no incidente admitiu que estava em sua moto e atirou três vezes na direção do criminoso armado que o abordou no semáforo. Os dois teriam entrado em luta corporal e o suspeito fugiu. Mas ao conseguir pegar a arma, o policial descobriu que ela era falsa.

O caso está registrado incialmente no 2º Distrito Policial (DP), Bom Retiro. Consta no boletim de ocorrência que o policial militar agiu em legítima defesa ao atirar.