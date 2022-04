Homem de 28 anos é assassinado enquanto bebia em bar no Icuí-Guajará

Emerson Benedito da Silva Amaral, de 28 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta quarta-feira, 13, na rua 23 de Agosto, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Ele estava em um bar, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação de seus algozes, Emerson tentou escapar, mas acabou tombando a poucos metros do estabelecimento onde estava.

VEJA MAIS

Policiais militares do 6° Batalhão constataram a morte e identificaram também a extensa ficha criminal da vítima. “O Emerson já tinha passagens por roubo, furto, tráfico de drogas e homicídio. Ele saiu da cadeia em outubro e, monitorado pela tornozeleira eletrônica, vinha respondendo pelos crimes que ele cometeu”, informou o sargento Leal.

A Polícia Científica do Pará (PCP) realiza os procedimentos de praxe em casos de homicídio, para poder remover o corpo do jovem para o Instituto Médico Legal (IML). Já a Polícia Civil irá investigar o caso, para tentar localizar os suspeitos e desvendar a motivação do crime.