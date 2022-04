Dia de terror: Belém e Ananindeua registram um assassinato a cada 4 horas

Seis homicídios foram registrados, nesta quarta-feira (13), em Belém e Ananindeua. Uma média de um assassinato a cada 4 horas. Os crimes começaram às 3h47 e ocorreram sobretudo pela manhã e à tarde. Na capital, foram registrados homicídios nos bairros da Cidade Velha, Barreiro (dois assassinatos), Marambaia e Terra Firme; em Ananindeua, no Icuí.

Procurada, a Polícia Civil informou que inquéritos policiais foram abertos para apurar os casos e pediu a colaboração da população com possíveis informações sobre os autores dos homicídios. "Diligências estão sendo realizadas para localizar os responsáveis pelos crimes. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

A Polícia Científica trabalha com o regime de plantão, de 12 horas de trabalho por 72 horas de folga para a equipe da perícia criminal. Nesta quarta-feira, uma dupla de peritos atendia à intensa demanda, o que provocou grande demora no serviço público de remoção dos corpos. Um constrangimento a mais para familiares obrigados a permanecerem por horas ao lado de cadáveres de pessoas queridas, expostos à curiosidade pública.

Assassinado com três tiros à queima-roupa, por volta do meio-dia, no bairro da Terra Firme, o corpo de Maicon de Souza Leão, de 31 anos, por exemplo, ficou estirado sobre uma pequena calçada até às 19h, em mais de seis horas de espera, até que a perícia pôde, finalmente, atender a ocorrência.