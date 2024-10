Homem ameaça clientes de conveniência com faca, leva cadeirada na cabeça e morre em Parauapebas

João Cardoso da Silva, de 55 anos, morreu após levar uma cadeirada na cabeça na tarde desta sexta-feira (4/10), em uma conveniência do bairro União, em Parauapebas, sudeste do Pará. Testemunhas relataram à Polícia Militar que ele ameaçou clientes do estabelecimento com uma faca, que deu início a uma luta corporal entre algumas pessoas e João até terminar com a morte dele.

Por volta das 15h15, a PM fio acionada ao caso. Assim que uma guarnição chegou ao local, encontrou o homem caído, escorado em uma grade, com marcas de sangue na região craniana frontal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), após ter se deslocado até a conveniência, constatou que João tinha morrido.

Na cena do crime, a Polícia Militar encontrou uma faca que, ao que tudo indica, seria a mesma que a vítima, possivelmente, intimidou os clientes do estabelecimento. Além disso, os agentes visualizaram bebidas jogadas pelo chão e pedaços de madeira, sinais da luta que terminou com a morte de João.

Até agora, segue desconhecida a identidade da pessoa por trás do golpe que matou João. As polícias Civil e Científica também foram acionadas ao caso para iniciar as investigações do caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.