Helicóptero desaparecido no Pará: corpos dos três passageiros são localizados

Na tarde desta quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que encontrou os corpos dos três passageiros do helicóptero que havia desaparecido a caminho de Marabá. As equipes ainda continuam na área onde a aeronave foi encontrada submersa, no lago de Tucuruí, em Goianésia do Pará. Segundo as informações iniciais, os dois primeiros corpos encontrados foram de Abílio Manoel Figueiredo, funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Nildo Ferreira, também empresário.

Segundo o que foi informado pela PRF, o primeiro corpo foi encontrado durante a manhã, mas não há detalhes sobre como foi a ocorrência. Já o segundo corpo foi localizado boiando próximo à margem do lago. Há cerca de cinco metros as equipes encontraram a aeronave, que está submersa. O terceiro corpo, que seria de Josimar Éneas da Costa, empresário que pilotava a aeronave, está preso no helicóptero. Todas as informações serão confirmadas oficialmente pela PRF.

Sobre o caso

A aeronave era tripulada pelo piloto e empresário, Josimar Éneas da Costa e os passageiros Nildo Ferreira e Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, sendo um deles funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O helicóptero alçou voo na segunda-feira (19), às 18h30, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento-PA com destino ao município de Marabá, também no sudeste do Pará. No entanto, não chegou ao destino previsto.

Conforme divulgado pelas autoridades policiais, o helicóptero era da Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20, da terça-feira (20), tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não havia sido encontrada.