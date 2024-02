Helicóptero desaparecido no Pará: equipes de busca identificam primeiro corpo; saiba mais

O corpo encontrado na manhã desta quarta-feira (21), em uma ilha próxima a localidade de Porto Novo, no município de Goianésia do Pará, área onde ocorrem as buscas pelo helicóptero que desapareceu a caminho de Marabá, é de um dos ocupantes da aeronave que caiu na região. A confirmação foi feita esta manhã, por fonte ligada às equipes de buscas, em relato dado com exclusividade à redação integrada de O Liberal.

Segundo informam as autoridades no local, há indicações de que o corpo é de Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, o analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), um dos ocupantes do helicóptero.

As equipes que atuam na área de resgates ainda não repassaram mais informações sobre os outros ocupantes que estavam na aeronave durante a queda, no município de Jacundá. Há informações de que uma equipe do IML também está chegando ao local para iniciar a identificação.

A redação integrada de O Liberal segue apurando os esforços de buscas na região. Acompanhe.