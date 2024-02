Helicóptero desaparecido no Pará: saiba quem estava na aeronave

O helicóptero de Marca/Modelo Robinson R44, prefixo PR BLZ e cor preta, era pilotado pelo empresário Josimar Éneas da Costa. A aeronave desapareceu próximo a Marabá, no sudeste do estado. Além dele estavam no helicóptero os passageiros Abílio Manoel Figueiredo Medeiros e Nildo Ferreira.

Abílio é analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Nildo presta serviços para Abílio.

A aeronave alçou voo na data de 19 de fevereiro de 2024, às 18h30, da chácara Bela Vista, Vila Maracajá, na zona rural do Município de Novo Repartimento com destino a Marabá.

Conheça os três tripulantes

Josimar Éneas da Costa: empresário que pilotava a aeronave.

Abílio Manoel Figueiredo: analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele atua na cidade de Redenção, região sul do Pará. Segundo o Dnit, o servidor não estava a serviço do órgão.

Nildo Ferreira: presta serviços para o analista do Dnit, Abílio.