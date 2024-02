Helicóptero desaparecido no Pará: veja imagens das buscas pela aeronave

Foram divulgadas imagens das buscas pela aeronave tipo Helicóptero de Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta e do piloto Josimar Éneas da Costa, empresário, que desapareceu próximo à Marabá, no sudeste do estado. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20 tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não foi encontrada.

Piloto Josimar Éneas da Costa, que é empresário na cidade de Marabá

A aeronave alçou voo na data de 19 de fevereiro de 2024, às 18h30min, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento-PA com destino ao município de Marabá/PA.

A aeronave era tripulada pelo piloto e os passageiros Abílio Manoel Figueiredo Medeiros e Nildo Ferreira, sendo um deles funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).