Helicóptero desaparecido no Pará: Dnit faz buscas para localizar aeronave

Um helicóptero com três pessoas a bordo está desaparecido desde a noite da última segunda-feira (19) no sudeste paraense. Segundo informações das autoridades aeronáuticas e policiais que atuam no caso, a aeronave saiu de Novo Repartimento com destino a Marabá, mas desapareceu ao longo desse trajeto. As causas do acidente são desconhecidas. Também não se tem informações precisas sobre o que os três homens faziam naquele primeiro município.

O helicóptero modelo R-44, de matrícula PT-BLZ, pertence à empresa Fox e Data. O piloto foi identificado como o empresário Josimar Éneas da Costa. Não há confirmação se ele era o dono da aeronave.

Dentre os passageiros, estavam o supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Redenção, Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, e Nildo Ferreira, que chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais, antes do desaparecimento, sobrevoando a cidade de Novo Repartimento.​

Por meio de nota, o DNIT confirmou que “está acompanhando as buscas da aeronave que desapareceu no Pará com um servidor da autarquia a bordo”.

“O DNIT esclarece que o servidor não estava a serviço do órgão. No momento, não há mais informações sobre o assunto e mais detalhes devem ser apurados junto às equipes de buscas”, diz o comunicado do departamento.

No boletim policial, consta que na tarde desta terça-feira (20), por volta das 13h20, a Polícia Civil do Pará teve conhecimento do desaparecimento do helicóptero modelo R-44, de matrícula PT-BLZ.

Ainda de acordo com o boletim, às 18h30 da última segunda-feira (20), a aeronave saiu da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste paraense, com destino ao município de Marabá, na mesma região.

Segundo a Polícia Civil, o último contato com a tripulação ocorreu às 19h34 daquele mesmo dia (19), não havendo, até a presente data (20), qualquer informação sobre o local de pouso/acidente da aeronave.

As equipes policiais realizam diligências na tentativa de coletar mais informações que auxiliem nas investigações sobre o ocorrido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros, e do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero), da Aeronáutica do Brasil, estão atuando nas buscas pelo helicóptero.

Por meio de um comunicado enviado à imprensa, na noite desta terça-feira (20), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que, a partir desta quarta-feira (21), dará apoio nas buscas com uma aeronave do Grupamento Aéreo.