Helicóptero desaparecido no Pará: equipes se deslocam para apurar possível local de queda

Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmaram que equipes se deslocaram para uma área do município de Jacundá, onde há a possibilidade de ter sido identificado local da queda do helicóptero que desapareceu a caminho de Marabá, no sudeste do estado, na noite de segunda-feira (19).

Segundo as informações iniciais, repassadas pela PRF, não há ainda confirmação oficial de que a aeronave foi encontrada, apesar do acionamento.

“Equipes da PRF e do DNIT estavam há pouco em Porto Novo, na cidade de Jacundá. Depois pegaram uma embarcação para deslocarem até um possível local [de queda]”, disse a assessoria da PRF na manhã desta quarta (21). Também foi informado pela PRF que um corpo foi localizado em uma ilha do município de Jacundá. Porém, também ainda não há confirmação de que a ocorrência está relacionada à queda

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais informações. Acompanhe.