Helicóptero desaparecido no Pará: filha de empresário a bordo pede ajuda nas buscas

As filhas do empresário Nildo Ferreira, um dos passageiros que estavam no helicóptero que desapareceu próximo à Marabá, no sudeste do estado, usaram as redes sociais para pedir ajuda a populares que tenham visto a aeronave. Pelas redes sociais, na noite de terça-feira (20), Aline e Alana Ferreira solicitaram falaram sobre a angústia de estarem há mais de 24 sem notícias do pai e amigos da família, mas ainda possuem esperança de encontrar todos bem.

Segundo o que relatou Aline, as informações sobre o ocorrido ainda são poucas. Ela diz que a família e amigos esperam obter alguma notícia dos ocupantes do helicóptero por meio dos moradores da região. “Peço que os meus seguidores de Marabá, no sul do Pará, compartilhem isso. Já faz mais de 24 horas que a gente não tem notícia. Vocês que moram nessa região do Estado, eu agradeceria muito se compartilhassem a notícia. A nossa expectativa agora é com os moradores. Já tá todo mundo mobilizado, todo mundo procurando. Mas contamos também com os moradores dessa região”, disse por meio da conta do Instagram.

O helicóptero alçou voo na segunda-feira (19), às 18h30, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento-PA com destino ao município de Marabá. No entanto, não chegou ao destino previsto. Alana Ferreira também usou as redes sociais para comunicar que tem esperança de encontrar o pai com vida. “Só peço oração e energia positiva. Tudo vai dar certo. O meu pai tá vivo, ele não pode me deixar. Vamos orar para todos estarem vivos”, declarou ela.

A aeronave era tripulada pelo piloto e empresário, Josimar Éneas da Costa e os passageiros Nildo Ferreira e Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, sendo um deles funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Conforme divulgado, o helicóptero era um Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20 tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não foi encontrada.

Piloto Josimar Éneas da Costa, que é empresário na cidade de Marabá

Nildo Ferreira, passageiro desaparecido