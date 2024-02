Helicóptero desaparecido no Pará: filha de empresário confirma morte do pai

Após a confirmação da queda do helicóptero que desapareceu quando estava a caminho de Marabá, a filha de Nildo Ferreira, Aline Ferreira, divulgou nas redes sociais um comunicado confirmando o falecimento do pai. Na manhã desta quarta-feira (21), ela ainda informou que, além de Nildo, Abílio Manoel Figueiredo, funcionário do DNIT, que também era seu padrinho, não sobreviveu à queda.

“Muito Obrigada a todos pelo apoio. Infelizmente o pai e o padrinho das meninas faleceram. Peço que evitem enviar mensagens no momento pois ainda estamos entrando em contato com as autoridades para tomar as devidas providências. Aline e Alana estão sob cuidado da família”, diz a postagem feita no stories do Instagram de Aline.

Apesar do pronunciamento feito por Aline nas redes sociais, até o momento não há confirmação oficial sobre as mortes do empresário, do funcionário do Dnit ou do piloto Josimar Éneas da Costa. A redação integrada de O Liberal segue apurando os esforços de buscas na região. Acompanhe.

Sobre o caso

A aeronave era tripulada pelo piloto e empresário, Josimar Éneas da Costa e os passageiros Nildo Ferreira e Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, sendo um deles funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O helicóptero alçou voo na segunda-feira (19), às 18h30, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento-PA com destino ao município de Marabá, também no sudeste do Pará. No entanto, não chegou ao destino previsto.

Conforme divulgado pelas autoridades policiais, o helicóptero era um Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20 tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não havia sido encontrada.