Guardas municipais são presos com 500g de cocaína em Marituba

Dois guardas municipais de Marituba foram presos, nesta terça-feira (31), pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos foram identificados como “GM Lima” e “GM Soledade”. Eles foram flagrados com 500g de cocaína. A prisão foi realizada por homens da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar. Com os guardas, foram apreendidos ainda uma arma de fogo, munições e celulares. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município.

Por nota, a Prefeitura de Marituba informou que tomou todas as providências cabíveis ao caso. “A gestão ressalta que não admite ou compactua com qualquer tipo de situação ou comportamento que não sejam guiados pela legalidade, e que se desviem da finalidade maior de promover a segurança da população no município”, diz a nota do órgão.

A reportagem apura junto à prefeitura e a Polícia Civil se os guardas permanecem presos e quais providências estão sendo tomadas em relação à suspeita sobre os servidores públicos.

