Vendedor entrega fornecedor e polícia descobre plantação de maconha em São Francisco do Pará

​Dois homens, que não tiveram identidade reveladas, foram presos em flagrante, na última segunda-feira (30), pelo crime de tráfico de drogas na zona rural de São Francisco do Pará, no nordeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Ao receber a informação de que um homem estaria transportando drogas pelo ramal da Agrovila, a Polícia Militar se dirigiu até a vila de Jambu-Açu, onde encontrou o suspeito com uma pequena quantidade de maconha.

O homem, que seria o vendedor das drogas, levou a guarnição à casa do fornecedor. Na residência do segundo suspeito, foram localizadas uma plantação de maconha e uma arma de fabricação caseira calibre .32, com duas munições, sendo uma deflagrada. A plantação foi destruída pela polícia e os dois homens receberam voz de prisão.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Pará para a realização dos procedimentos cabíveis ao caso. Os homens foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles seguem presos, à disposição da Justiça.