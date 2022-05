Suspeito de tráfico de drogas é morto ao reagir abordagem policial em Santa Maria do Pará

O suposto traficante Joelson Santos Alves foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (23), no município de Santa Maria do Pará, na região nordeste do Estado. O suspeito teria reagido a uma abordagem e tentado atirar contra equipes da Polícia Militar. As informações são do site Debate Carajás.

Segundo informações da PM, durante a operação que está sendo realizada na cidade, as equipes foram informadas que um indivíduo estaria em via pública portando uma arma de fogo e traficando entorpecentes. Foi repassado o local, e as guarnições seguiram para o local, na terceira rua do bairro Marilândia.

Ao chegarem lá, avistaram o suspeito, o qual ao ver as guarnições, sacou uma arma de fogo de fabricação caseira e atirou na direção dos policiais, que revidaram. Ele foi atingido e, logo em seguida, socorrido pelas equipes e levado até o Hospital da Ordem Terceira, mas não resistiu e morreu.

Ainda conforme a PM, Joelson era da cidade de Santa Izabel do Pará e estava comandando o tráfico de drogas no bairro. Com ele, foram apreendidos 21 petecas de oxi, a arma de fogo calibre 36 que portava, com um cartucho deflagrado, e um aparelho celular.