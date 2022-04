Grave acidente deixa um morto na BR-316

​Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito, no final da tarde desta sexta-feira (15), na rodovia federal BR-316, na altura do município de Santa Luzia do Pará, região nordeste do Estado. A Polícia Científica de Bragança foi acionada e está a caminho do local, para realizar os trabalhos de remoção do cadáver.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um carro de passeio com a frente totalmente destruída. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A reportagem apura mais informações sobre o ocorrido.

Acompanhe!​​