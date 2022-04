Acidente fatal na Pedreira: colisão entre carro e moto deixa um homem morto nesta sexta (15/04)

Um homem morreu após um acidente de trânsito, no início da manhã desta Sexta-Feira Santa (15), no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima foi identificada como Paulo Nelson Rodrigues da Cruz, que trabalha com borracharia no bairro. Ele estava numa moto, que colidiu com um carro, na rua Nova, entre as travessas Vileta e Timbó. O motociclista foi arremessado a vários metros de distância. O Serviço de Atemdimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas não houve tempo para o resgate devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar foi ao local para perservar a cena do acidente fatal até a chegada da Polícia Científica do Pará, já para fazer os primeiros levantamentos de informações essenciais para o registro da ocorrência.

No local, policiais militares informaram que o motorista do carro estava com sinais de embriaguez. A identidade ainda não foi repassada. Ele foi conduzido para a Seccional da Sacramenta para os procedimentos legais para casos de acidentes de trânsito.

Matéria em atualização, acompanhe!