Acidente na BR-316: motociclista colide com Kombi e fica ferido nesta sexta (15/04)

Um motociclista ficou ferido, no começo da manhça desta Sexta-Feira Santa (15), em um acidente de trânsito. O caso ocorreu na rodovia BR-316, em Benevides, passsando a entrada da rodovia PA-391, que dá acesso a Mosqueiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motociclista colidiu com uma Kombi e caiu no asfalto, ficando ferido e perdendo uma quantidade pequena de sangue. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Ninguém na Kombi se machucou e a via foi totalmente liberada pouco após o resgate.

Foi o segundo acidente envolvendo um motociclista na manhã desta sexta. Outro caso ocorreu no bairro da Pedreira, em Belém. Porém, neste caso ocorrido na capital, o condutor da moto morreu após colidir com um carro.

